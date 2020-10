Vilmorin & Cie : net repli après le point annuel

(Boursier.com) — Vilmorin & Cie chute de 6% à 45,4 euros à Paris, au lendemain de la publication de résultats pourtant en ligne, voir légèrement supérieurs aux attentes du marché. Les prévisions sont en revanche jugées prudentes puisque le management vise une progression de son chiffre d'affaires consolidé d'au moins 3% à données comparables sur l'exercice 2020-2021, correspondant également à la croissance visée tant en Semences Potagères qu'en Semences de Grandes Cultures. En outre, la direction se donne comme objectif de réaliser un taux de marge opérationnelle courante proche de 8%. Celui-ci prendra en compte un effort de recherche qui devrait être supérieur à 265 millions d'euros, réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures.

Le Conseil d'Administration proposera par ailleurs à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 décembre 2020 un dividende de 1 euro par action. Bien qu'en retrait en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent, le dividende marque la volonté de Vilmorin & Cie de poursuivre sa politique en matière de distribution des résultats, compte tenu de la résilience de l'activité démontrée dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

Oddo BHF note et rappelle que l'activité semence constitue un actif stratégique et présente un profil résilient. Le titre reste faiblement valorisé avec une décote de 30% par rapport aux comparables (-50% pour l'EV/EBITDA vs -25% pour la décote historique) et une large sous-performance avec un cours au plus bas des 10/15 dernières années. A l''achat' sur le dossier, le courtier vise 63 euros.