Vilmorin & Cie : le marché cache sa joie

Vilmorin & Cie : le marché cache sa joie









Crédit photo © Vilmorin

(Boursier.com) — Vilmorin recule de 1% à 60,40 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'est élevé à la fin du troisième trimestre de l'exercice 2020-2021, à 1.105,6 millions d'euros, en progression de 4,1% à données courantes et de 10,3% à données comparables par rapport au 31 mars de l'exercice passé. Au cours du troisième trimestre, la branche Semences Potagères a réalisé un chiffre d'affaires de 212,2 millions d'euros, en léger recul de 1,7% à données courantes et en progression sensible à données comparables : +3,6%, sur une base de comparaison élevée. L'activité réalisée par les Semences de Grandes Cultures au cours du troisième trimestre est en augmentation significative : 337,7 millions d'euros, soit +1,3% à données courantes et +7,3% à données comparables.

Cette très bonne performance à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice permet à Vilmorin & Cie de revoir à la hausse l'objectif de progression de son chiffre d'affaires Semences de Grandes Cultures pour l'exercice 2020-2021. Ainsi, Vilmorin vise désormais une progression comprise entre 9% et10 % à données comparables par rapport à l'exercice précédent pour cette activité, contre une croissance de 5% à 6% visée précédemment.

Le groupe révise donc à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8% à données comparables, contre une croissance de 4% à 6% visée précédemment, et à un taux de marge opérationnelle courante compris entre 8,5% et 9%, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 millions d'euros.

En outre, Vilmorin & Cie confirme anticiper une contribution des sociétés mises en équivalence - principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) - de l'ordre de 22 millions d'euros... "Cette très bonne performance marque des gains de part de marché en Potager par rapport aux autres leaders du secteur (Bayer et Syngenta) et un très bon niveau de vente notamment en maïs en Europe et Amérique du Sud" commente Portzamparc qui maintient cependant à ce stade ses estimations et son objectif de cours à 67 euros inchangés avec une opinion 'Acheter' sur le titre...