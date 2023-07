Vilmorin & Cie : le concert Limagrain pointe à 90% des DDV

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 juin à l'AMF, le concert composé des sociétés Limagrain, Groupe Limagrain Holding (GLH), Selia, Limagrain Participations, et Bpifrance Participations SA (Bpifrance) a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 juin, le seuil de 90% des droits de vote de la société Vilmorin & Cie. Il détient 19.169.217 actions Vilmorin & Cie représentant 34.816.699 droits de vote, soit 83,65% du capital et 90,02% des droits de vote de la société.

Le capital se répartit comme suit...

- GLH : 13.450.186 actions représentant 58,69% du capital et 69,55% des DDV

- Limagrain : 1.605.725 actions représentant 7,01% du capital et 7,71% des DDV

- Selia : 1.265.600 actions représentant 5,52% du capital et 5,39% des DDV

- Limagrain Participations : 1.538.802 actions représentant 6,71% du capital et 3,98% des DDV

- Bpifrance Participations SA : 1.308.904 actions représentant 5,71% du capital et 3,38% des DDV

- Total concert : 19.169.217 actions représentant 83,65 % du capital et 90,02% des DDV

Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions Vilmorin & Cie sur le marché par la société Limagrain Participations dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée qu'elle a initiée sur Vilmorin.