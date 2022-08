Vilmorin & Cie : chiffre d'affaires annuel meilleur que prévu

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires annuel 2021-2022 de 1.587,2 millions d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables par rapport à 2020-2021, Vilmorin & Cie est parvenu à dépasser son objectif de croissance tel que révisé à l'issue du troisième trimestre (soit une croissance d'environ 5% à données comparables).

Sur la base de ces constats et des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie s'attend à un taux de marge opérationnelle courante supérieur au dernier objectif communiqué (soit un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 7,5%), à un niveau se rapprochant de celui fixé en début d'exercice (au moins 8,5%). Celui-ci intégrera un effort de recherche - en part de chiffre d'affaires - similaire à celui de l'an passé.

Comme annoncé, la contribution des sociétés mises en équivalence ne dépassera pas 20 millions d'euros, plus particulièrement en raison d'une dégradation de la performance opérationnelle d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) liée, notamment, à un niveau de marge sur les semences de soja inférieur à celui sur les semences de maïs. À cela s'ajoutent des effets d'hyperinflation qui ont fortement limité la performance de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures).

Enfin, l'approche du résultat net de Vilmorin & Cie est rendue délicate par le basculement de la Turquie, en fin d'exercice, en situation d'hyperinflation et dont les impacts sur le résultat financier sont en cours de vérification. Le résultat net devrait ainsi se situer en retrait par rapport à l'exercice précédent, mais à un niveau néanmoins supérieur à la moyenne des trois dernières années.

Du côté de l'activité commerciale en Ukraine, les ventes en semences de tournesol sont en forte baisse en raison de la réduction des surfaces cultivées et de l'écoulement des stocks par les distributeurs, afin de limiter le risque de pertes en cas de destruction des infrastructures. Les semences de maïs, dont une partie importante est produite localement, sont également en net recul, tout comme celles de colza pour la campagne 2022-2023, les distributeurs préférant reporter leurs commandes sur l'été. La livraison des semences est assurée par les distributeurs dans tout le pays, à l'exception des zones les plus exposées aux bombardements. En ce qui concerne la branche Semences Potagères, les semis de printemps sont, là aussi, fortement perturbés par le conflit : l'activité est en net recul par rapport aux objectifs de l'exercice.

En Russie, où Vilmorin & Cie a considéré qu'il était de sa responsabilité, en tant que 4e semencier mondial, de maintenir ses activités afin de ne pas compromettre outre mesure la production alimentaire mondiale, la hausse des ventes de semences de tournesol accompagne l'évolution favorable des surfaces cultivées - celle-ci ne compense cependant pas le recul constaté en Ukraine sur cette espèce. Sur des surfaces relativement stables, les ventes de semences de maïs affichent une forte hausse. L'augmentation des volumes de ventes, aussi bien en tournesol qu'en maïs, est appuyée par une progression importante des prix de vente. Par ailleurs, même si une part des semences de ces deux espèces est produite localement, la majorité reste importée et subit ainsi des difficultés d'acheminement, de plus en plus long et coûteux, par voie terrestre comme maritime. Enfin, à date, l'activité de la branche Semences Potagères se poursuit normalement.

Au global, le chiffre d'affaires réalisé dans la zone Ukraine-Russie a reculé d'environ 4% à données courantes sur l'exercice 2021-2022. Il s'établit à 134 millions d'euros, dont 123 millions d'euros pour les Semences de Grandes Cultures et 11 millions d'euros pour les Semences Potagères.