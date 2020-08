Viel et Cie : chiffre d'affaires en progression à mi-exercice

(Boursier.com) — Viel et Cie fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de ses filiales opérationnelles de 505,5 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 16,1% à cours de change courants (+15% à changes constants). Les revenus du deuxième trimestre ressortent à 234,3 ME, en progression de 8,7% à cours de change courants (+8,5% à changes constants). La situation financière du Groupe n'a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier annuel 2019, précise la société d'investissement.