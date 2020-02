Viel et Cie : chiffre d'affaires consolidé de 861,9 ME en 2019, en croissance de 7,9%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de Viel & Cie a atteint 861,9 millions d'euros pour l'année 2019, contre 798,5 millions d'euros sur la même période en 2018, en hausse de 7,9% à cours de change courants.

A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé affiche une hausse de 4,6%.

Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé des filiales du Groupe s'élève à 208,3 millions d'euros, soit une hausse de 2,9% à cours de change courants par rapport à 2018 et une stabilité à cours de change constants.

L'activité d'intermédiation professionnelle connait une hausse de 8,6% à cours de change courants et de 5,1% à cours de change constants.

L'activité du pôle de bourse en ligne quant à elle affiche une baisse de son chiffre d'affaires en 2019 de 6,1% par rapport à 2018.

En termes de répartition géographique, le Royaume-Uni, puis l'Amérique du Nord et du Sud et l'Asie, sont les principaux contributeurs avec respectivement 31,8%, 29,4% et 24,6% du chiffre d'affaires consolidé contre 32,6%, 29,6% et 24,1% en 2018. L'Europe continentale réalise 14,1% du chiffre d'affaires consolidé cumulé du Groupe contre 13,7% en 2018.

La société publiera ses résultats de l'exercice 2019 le 18 mars 2020...