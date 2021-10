Viel & Cie : le résultat net part du groupe s'établit à 28,2 ME au S1

(Boursier.com) — Viel & Cie publie un Chiffre d'affaires consolidé de 438,4 millions d'euros au S1, en baisse de 13,3% à cours de change variables (-9,3% à cours de change constants). Le Résultat d'exploitation est de 57 Millions d'euros (-18,3%) (y compris sociétés associées). Le résultat avant impôts ressort à 52,4 millions d'euros (-17,4%) et le résultat net à 41,4 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'établit à 28,2 millions d'euros.

Pôle de Bourse en ligne

Au cours du 1er semestre 2021, l'activité de Bourse Direct est restée soutenue avec plus de 3,4 millions d'ordres exécutés au 1er semestre 2021. Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2021 reste soutenu et Bourse Direct a enregistré plus de 228.000 comptes au 30 juin 2021, en hausse de 18,5% par rapport au 30 juin 2020.

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'établissent à 24,3 millions d'euros au 1er semestre, contre 23,6 millions d'euros en 2020, en hausse de 3,1% par rapport au 1er semestre 2020 et de 14,6% par rapport au 2ème semestre 2020.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2021 s'inscrit ainsi à 5,9 millions d'euros, contre 5,7 millions d'euros sur la même période en 2020 en croissance de 4,1% par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat net de Bourse Direct s'établit à 4,2 millions d'euros au titre du 1er semestre 2021, contre 3,9 millions d'euros au 1er semestre 2020 en croissance 7,9%.

Perspectives

Le niveau d'activité durant l'été est ressorti en légère hausse par rapport à la même période l'année dernière. La Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, Bourse Direct entend continuer d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne...