Viel & Cie : Le résultat net grimpe à 59,7 millions d'euros au S1

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires consolidé du groupe Viel & Cie ressort en hausse de 12,7% à 494,2 millions d'euros à cours de change courants (+7,4% à cours de change constants). Le résultat d'exploitation est de 65 millions d'euros, en progression de 13,9% à cours de change courants (y compris sociétés associées). Le résultat avant impôt s'inscrit à 73,2 millions d'euros (+39,7% à cours de change courants, +34,8% à cours de changes constants).

Le résultat net est de 59,7 millions d'euros (+44,1% à cours de change courants) et le résultat net part du groupe de 41,9 millions d'euros (+48,6% à cours de change courants).

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés à 561,1 millions d'euros au 30 juin, dont 419,2 millions d'euros pour la part du groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par Viel & Cie elle-même pour un montant de 24,1 millions d'euros

Pôle d'intermédiation professionnelle - Compagnie Financière Tradition

Le chiffre d'affaires consolidé publié (IFRS) du groupe Compagnie Financière Tradition s'élève à CHF 483,9 millions contre CHF 452 millions au premier semestre 2021, soit une hausse de 7,5% à cours de change constants.

Le bureau de Londres, principal centre d'activité du groupe, réalise 29,4% du chiffre d'affaires sur la période, la zone Amériques 28,7% et l'Asie 27,3%. L'Europe continentale représente 14,6% du chiffre d'affaires consolidés du groupe Compagnie Financière Tradition.

Le résultat d'exploitation publié s'établit à CHF 43,9 millions contre CHF 43,8 millions en 2021, soit une légère hausse de 0,1% à taux de change constants pour une marge d'exploitation de 9,1% contre 9,7% pour la période précédente. En excluant l'impact lié à la Russie, celle-ci s'élève à 10,9%.

Ainsi, le résultat net consolidé ressort à CHF 54,3 millions contre CHF 39,1 millions au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe s'établit à CHF 51,1 millions contre CHF 35,5 millions en 2021, en hausse de 46,4 % à cours de change constants.

Pôle de Bourse en ligne - Bourse Direct

Au cours du premier semestre 2022, l'activité de Bourse Direct est restée soutenue avec plus de 3 millions d'ordres exécutés. Bourse Direct enregistre plus de 253.000 comptes au 30 juin 2022 en hausse de 10,8% par rapport au 30 juin 2021.

Bourse Direct publie des comptes consolidés après l'acquisition de la société EXOE fin 2021.

Le produit d'exploitation bancaire consolidé de Bourse Direct s'établit à 25,9 millions d'euros au 1er semestre 2022 en hausse de 6,3% par rapport au 1er semestre 2021 après intégration de la société EXOE.

Le résultat d'exploitation consolidé du premier semestre 2022 s'établit à 5,1 millions d'euros, contre 6 millions d'euros sur la même période en 2021 en baisse de 13,9% en raison de la baisse du volume d'ordres traités par les particuliers sur la période. Le résultat net consolidé de Bourse Direct s'élève à 3,9 millions d'euros au premier semestre 2022, en baisse de 8,8%.

Pôle de Banque privée et de gestion d'actifs - Swiss Life Banque Privée

L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40%, a connu un produit net bancaire en hausse (+33,3%) à 46,8 millions d'euros au cours du premier semestre 2022. Le résultat d'exploitation est bénéficiaire sur la période en hausse de 69,3%.

Le résultat financier enregistre un produit net de 8,2 millions d'euros au premier semestre 2022 contre une perte de 4,6 millions d'euros sur la même période en 2021. Cette variation s'explique principalement par un résultat de change très positif constaté sur la période. Les résultats de change nets dus aux fluctuations de cours des devises ont un impact positif sur le résultat financier du Groupe et représentent un gain net de 15,4 millions d'euros principalement en raison d'un gain de change latent sur le rouble russe, contre une perte nette de change au premier semestre 2021 de 0,4 million d'euros.

Le résultat avant impôt s'élève à 73,2 millions d'euros au premier semestre 2022 en hausse de 34,8% à cours de change constants.

Perspectives

Sur son activité d'intermédiation professionnelle, le niveau d'activité durant l'été est ressorti en progression de l'ordre de 15% par rapport à la même période l'année dernière. Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, l'activité s'est inscrite en baisse durant l'été. "Bourse Direct entend continuer d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs, Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne" conclut le groupe.