Viel & Cie : forte hausse du résultat net

(Boursier.com) — L 'évolution des politiques monétaires des banques centrales tant par rapport à l'assouplissement quantitatif qu'à la remontée des taux d'intérêts a favorisé le développement des activités du Groupe Viel. Cette tendance positive s'est reflétée dans l'ensemble des métiers, des régions et des produits, plus particulièrement sur les produits de change et de taux d'intérêts ainsi que sur les titres et dérivés sur titres pour les activités d'intermédiation professionnelle. Cette évolution positive se confirme en ce début d'année 2023.

Viel & Cie a ainsi enregistré une forte croissance de son activité en 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé de 989,6 millions d'euros, en hausse de 15,7% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaire affiche une hausse de 10,1%.

Après une progression de 12,7% à cours de change courants lors du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaire consolidé s'inscrit en hausse de 18,9% à cours de change courants sur le 2nd semestre 2022. A cours de change constants, ces évolutions sont respectivement de 2,6% et 15,6%.

Le résultat d'exploitation s'élève à 97,6 millions d'euros en croissance de 32,5% à cours de change courants. La marge d'exploitation ressort à 9,9% contre 8,6% sur la même période en 2021. Les charges d'exploitation s'établissent à 911,6 millions d'euros et s'inscrivent en hausse de 14,5% par rapport à 2021.

Le résultat d'exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s'établit à 136,8 millions d'euros contre 100 millions d'euros sur la même période en 2021 soit une hausse de 36,8%. A cours de change constants, ce résultat d'exploitation s'inscrit en hausse de 30,1% par rapport à 2021.

La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une nette progression de 47,0% à cours de change constants.

Le résultat financier enregistre une perte nette et de 6,2 millions d'euros en 2022 contre une perte de 10,1 millions d'euros sur la même période en 2021. Cette variation s'explique principalement par un résultat de change très positif constaté sur la période. Les résultats de change nets dus aux fluctuations de cours des devises ont un impact positif sur le résultat financier du Groupe.

Le résultat avant impôt s'élève à 130,6 millions d'euros en 2022 en hausse de 39% à cours de change constants.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s'inscrit en hausse de 42% à cours de change courants à 106,4 millions d'euros en 2022 contre 74,9 millions d'euros sur la même période en 2021.

Le résultat net part du groupe enregistre ainsi une hausse de 44,3% à cours de change courants en 2022 comparé à 2021 et s'élève à 73,6 millions d'euros, contre 51 millions d'euros en 2021. A cours de change constants, le résultat net part du groupe est en hausse de 38,9%.

Sur le bilan, le groupe a maintenu son attention sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants tout en minimisant le niveau d'actifs intangibles ainsi qu'une forte position de trésorerie nette.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 585,3 millions d'euros au 31 décembre 2022, dont 441 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 27,1 millions d'euros

Le Conseil d'administration de VIEL & Cie s'est réuni le 30 mars 2023 pour examiner et arrêter les comptes de l'exercice 2022. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d'audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier annuel de la Société.

Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 8 juin 2023, la distribution d'un dividende de 35 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2022 contre 30 centimes pour l'exercice 2021, versé en numéraire.

Perspectives

Sur son métier d'intermédiation professionnelle, le niveau d'activité en ce début d'année 2023 s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent avec une croissance de plus de 10% sur la période de janvier à aujourd'hui à cours de change constants et ce, par rapport à la même période l'année dernière, toujours soutenu par la gestion de la politique monétaire des banques centrales dans un contexte d'inflation persistante. Compagnie Financière Tradition poursuivra sa stratégie de croissance et sa gestion des coûts ainsi que ses investissements dans ses activités data et analytiques et ses capacités de courtage hybrides.

Sur son métier de bourse en ligne, l'activité est soutenue depuis de début de l'année dans un contexte de plus forte volatilité du marché boursier. Par ailleurs, la hausse des taux observée depuis le milieu d'année 2022 est favorable à l'activité de Bourse Direct et a un impact positif sur le résultat de l'année 2023. Bourse Direct entend continuer d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Bourse Direct accélèrera également le développement de son pôle Epargne.