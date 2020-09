Viel & Cie : forte hausse des résultats semestriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de Viel & Cie s'est élevé à 505,5 millions d'euros, contre 435,3 millions d'euros sur la même période en 2019, en hausse de 16,1% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 500,7 millions d'euros en hausse de 15%.

Le résultat d'exploitation consolidé s'est établi à 58,1 millions d'euros, contre 36,2 millions d'euros sur la même période en 2019, soit une hausse de 60,4% en raison principalement de la hausse du chiffre d'affaires. A cours de change constants, le résultat d'exploitation s'inscrit en hausse de 58,6% par rapport au premier semestre 2019.

Le résultat financier a enregistré une perte de 6,3 millions d'euros au premier semestre 2020 contre une perte de 3,3 millions d'euros sur la même période en 2019. Cette variation s'explique notamment par un résultat de change négatif ainsi qu'une hausse de la charge nette d'intérêts.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s'inscrit en hausse de 50,1% à 52,8 millions d'euros au premier semestre 2020 contre 35,2 millions d'euros sur la même période en 2019. La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une progression de 10,3% participant ainsi à la hausse du résultat net consolidé.

Le résultat net part du groupe enregistre une hausse de 50,5% au premier semestre 2020 comparé à 2019 et s'élève à 37,2 millions d'euros, contre 24,7 millions d'euros en 2019. A cours de change constants, le résultat net part du groupe est en hausse de 49,2%.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 493,9 millions d'euros au 30 juin 2020, dont 373,6 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 23,6 millions d'euros.

Perspectives

Après un premier semestre en bonne progression par rapport à l'année précédente, le groupe Compagnie Financière Tradition a constaté un ralentissement de son activité au cours de l'été. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, Bourse Direct entend continuer en 2020, d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.