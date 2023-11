Viel & Cie : Croissance de 8,3% du chiffre d'affaires au 30 septembre à 804,9 ME

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'est établi à 804,9 millions d'euros, contre 742,9 millions d'euros sur la même période en 2022, en hausse de 8,3% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 11,2%.

VIEL & Cie a enregistré une croissance de son activité au 3eme trimestre 2023 avec un chiffre d'affaires de 251,2 millions d'euros, en hausse de 1% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaire trimestriel affiche une hausse de 6,6%.

La situation financière du Groupe n'a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier semestriel 2023.

VIEL & Cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l'intermédiation professionnelle comptant plus de 2.400 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.