Viel & Cie : AG annoncée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Viel & Cie sont avisés de la tenue, à huis clos, de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 12 juin 2020 à 9 heures 15 au siège social 9 Place Vendôme à Paris.

Dans le contexte actuel exceptionnel de l'épidémie de Covid-19, et en vertu de l'ordonnance no 2020-321 en date du 25 mars 2020, les actionnaires sont invités à exercer leur vote par correspondance ou par procuration donnée au Président, sans se déplacer physiquement à la réunion de l'Assemblée.