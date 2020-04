Viel & Cie : 1er trimestre en forte croissance

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de Viel & Cie s'élève à 271,1 millions d'euros contre 219,7 millions d'euros sur la même période en 2019, en hausse de 23,4% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 266,6 millions d'euros, en hausse de 21,4%.

L'augmentation notable des volumes d'activité et l'impact positif sur les revenus du Groupe Compagnie Financière Tradition démontrent, une fois de plus, "le caractère essentiel du coeur de métier de Compagnie Financière Tradition dans la recherche de liquidité sur les différentes classes d'actifs sur les marchés financiers dans le monde, tout en optimisant le prix pour ses clients". Compagnie Financière Tradition est l'un des 3 acteurs globaux du secteur opérant dans le plus grand marché mondial. Le chiffre d'affaires de Compagnie Financière Tradition enregistre une hausse de 20,5% à cours de change constants sur la période.

Bourse Direct, leader de la bourse en ligne en France, a enregistré pour sa part une augmentation significative de son volume d'activité et de son recrutement de nouveaux comptes, portée par un intérêt croissant de la clientèle de particuliers pour l'investissement direct en actions. Le chiffre d'affaires de Bourse Direct enregistre une hausse de 47,2% avec un nombre d'ordres exécutés en hausse de 91,5% au premier trimestre 2020.