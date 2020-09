Videlio : très difficile 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de Videlio est en diminution de -26,3% à 88,31 millions d'euros (119,82 ME au 30 juin 2019). Ce recul s'explique pour l'essentiel par la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19.

La marge après achats et charges externes passe de 37,6% au 30 juin 2019 à 39,1% au 30 juin 2020.

Le résultat opérationnel courant est positif de +1,86 ME au 30 juin (5,01 ME au 30 juin 2019). Le résultat opérationnel est négatif de -4 ME au 30 juin 2020 (+4,86 ME au 30 juin 2019). Au vu des projections sur le marché de l'événementiel suite aux restrictions sanitaires, le goodwill de l'UGT Events de 4,46 ME a été déprécié en totalité.

Le résultat financier s'élève à -436 kE au 30 juin 2020 (-435 kE au 30 juin 2019).

Le résultat net est négatif de -5,18 ME au 30 juin 2020 (+2,91 ME au 30 juin 2019).

Perspectives

Au 2e semestre, la crise de la covid-19 aura un impact sur certaines activités du Groupe, particulièrement exposées : l'activité événementielle et l'activité Cruise. En effet, même si certains grands événements, sportifs notamment, sont bien confirmés, l'incertitude sanitaire engendre des décalages et des annulations. L'activité Cruise sera elle partiellement impactée, principalement sur la partie "refurbishing", le "new-built" ayant redémarré normalement. Le pôle Corporate et l'activité Média retrouvent une certaine dynamique sur le 2e semestre.

Les mesures mises en place ces derniers mois, la réduction des coûts engagée ainsi que la reprise des affaires, devraient permettre d'améliorer sensiblement le résultat d'exploitation du Groupe sur le 2e semestre. Un retour à la croissance est attendu pour 2021 sur l'ensemble des activités du Groupe.