Videlio muscle son activité Cruise

(Boursier.com) — Videlio annonce l'acquisition de 100% des parts de l'activité Entertainment du Groupe finlandais Wärtsilä. Wärtsilä Entertainment intervient dans le domaine du design, de la fabrication, de l'ingénierie et de l'intégration de systèmes 'entertainment' pour les bateaux de croisière et les parcs à thème. L'activité Wärtsilä Entertainement créée en 2015 suite à l'acquisition de L-3 Communications MSI, emploie 173 collaborateurs répartis dans 5 pays dont la majorité est basée à Emden en Allemagne. Son chiffre d'affaires 2020 est d'environ 50 millions d'euros. Pour Robert Léon, Président du Conseil de Surveillance de Videlio : "L'activité Wärtsilä Entertainment est créatrice de synergies avec notre offre existante et la complète. Nous avons désormais la possibilité de servir des clients nouveaux ou existants grâce à un portefeuille plus large de compétences et de savoir-faire. Cette acquisition est parfaitement en ligne avec notre plan stratégique et accélère notre développement international, particulièrement en Allemagne".

La transaction devrait se conclure dans le courant du mois d'avril 2021 après la levée des conditions suspensives habituelles pour ce type de transaction. Cette acquisition est financée par une ligne de crédit senior syndiquée.