Videlio : le résultat net se replie en 2019

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires cumulé de Videlio s'établit à 246,77 millions d'euros (236,75 ME au 31 décembre 2018), soit une augmentation de +4,2%. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant le chiffre d'affaires 2018 de C2M-Intelware s'élevant à 10,29 ME et cédée au 1er juin 2018, et le chiffre d'affaires de la Business Unit Diversity, le chiffre d'affaires du groupe Videlio connaît une progression significative de +8,5% sur l'ensemble de l'année 2019.

Le résultat opérationnel courant (Ebit) est également en forte hausse de 65,9%, et s'établit à 12,16 ME (7,33 ME en 2018).

Le résultat net consolidé de Videlio ressort à 4,52 ME (5,03 ME en 2018). Il recule de 10%. En 2018, le résultat net incluait la plus-value de cession de C2M-Intelware pour un montant de 3,2 ME. Le résultat de base par action s'établit à 0,18 euro en 2019 (0,21 euro en 2018).

A fin 2019, la trésorerie nette de Videlio s'élève à 4,6 ME (10,82 ME à fin 2018). L'augmentation de l'endettement financier brut entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 résulte, à concurrence de 15,12 ME de l'application au 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 "Contrats de location" qui entraîne l'inclusion dans la dette financière de la somme actualisée des loyers futurs à décaisser sur la période contractuelle résiduelle.

Perspectives 2020

Dans un environnement exceptionnel de crise sanitaire, le Groupe Videlio anticipe un chiffre d'affaires et un Ebit 2020 inférieurs aux résultats de 2019, avec un 2e trimestre en perte et un rebond attendu au second semestre.