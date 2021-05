Videlio : lancement d'une offre d'achat à 2,60 euros par action

Videlio : lancement d'une offre d'achat à 2,60 euros par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants et 234-2 du règlement général de l'AMF, Crozaloc, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 73 boulevard Haussmann, 75008 Paris, agissant de concert avec les autres membres du Concert propose de manière irrévocable aux actionnaires de la société Videlio, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est situé Botmel 13 et 15 rue Louis Kerautret, 35000 Rennes, et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0000066680, mnémonique "VDLO", d'acquérir en numéraire la totalité de leurs actions Videlio, au prix de 2,60 euros (coupon attaché).

L'Initiateur agit de concert avec Theia Holding, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24, rue de Prony, 75017 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 888 568 136, Theia Management 1, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24, rue de Prony, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 897 427 910 ("Theia Management 1"), Theia Management 2, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24, rue de Prony, 75017 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 897 428 058 ("Theia Management 2"), Talis, société anonyme dont le siège social est situé 73 boulevard Haussmann, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 404 387 748 ("Talis") et Comir, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 rue de la Faisanderie, 75116 Paris.

A la date de dépôt du Projet de Note d'Information, les membres du Concert détiennent ensemble 22.234.095 actions de la Société, représentant 34.312.906 droits de vote, soit 85,18% du capital et 89,63% des droits de vote théoriques de la Société, sur la base d'un nombre total de 26.102.383 actions et de 38.284.911 droits de vote théoriques, calculés conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.