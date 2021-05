Videlio : l'offre Crozaloc est "équitable"

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'offre initiée par Crozaloc agissant de concert avec Theia Holding, Theia Management 1, Theia Management 2, Talis et Comir et portant sur les actions Videlio, le Conseil de surveillance de la société s'est réuni le 24 mai par visioconférence, sur convocation de son président, à l'effet d'examiner le projet d'offre suivie du retrait obligatoire et de rendre un avis motivé sur l'intérêt et les conséquences de l'offre pour la société, ses actionnaires et ses salariés.

Le prix de l'offre est formulé à 2,60 euros par action présentée. Elle sera réalisée selon la procédure simplifiée. La durée de l'offre sera de 10 jours de négociation.

L'attention des actionnaires de Videlio est attirée sur le fait que l'offre, réalisée selon la procédure simplifiée, ne sera pas rouverte.

Le prix de l'offre a été fixé coupon attaché. Par conséquent, le prix de l'offre par action sera diminué, le cas échéant, du montant de tout dividende ou distribution dont le détachement ou le paiement interviendrait entre la date du Projet de Note d'Information et la date de règlement-livraison pour chaque achat dans le cadre de l'offre (incluse). Il est à cet égard rappelé que la société envisage la distribution d'un dividende de 0,06 euro par action.

A la date de dépôt du Projet de Note en Réponse, à la connaissance de la société, l'initiateur et les membres du concert détiennent ensemble 22.234.095 actions de la société, représentant 34.312.906 droits de vote, soit 85,18% du capital et 89,63 % des DDV théoriques de la société, sur la base d'un nombre total de 26.102.383 actions et de 38.284.911 droits de vote théoriques.

Le projet d'offre, le Projet de Note d'Information et Projet de Note en Réponse restent soumis à l'examen de l'AMF. Cependant, selon le calendrier indicatif, l'offre serait ouverte pendant une période allant du 10 au 23 juin.

L'expert indépendant a attesté du caractère équitable du prix offert... La valeur de la société Videlio ressort à 60,6 millions d'euros, soit une valeur par action égale à 2,47 euros. Le prix d'offre de 2,60 euros par action Videlio offre une prime de 5,1% par rapport à la valeur résultant de la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie disponible. Selon la référence au cours de bourse du 29 janvier 2021, la valeur de la société Videlio ressort à 49,6 ME, soit une valeur par action égale à 1,74 euro. Le prix d'offre de 2,60 euros par action Videlio offre une prime de 49,4% par rapport à la référence au cours de bourse du 29 janvier 2021 , explique l'expert indépendant qui conclut : Le prix de 2,60 euros par action Videlio proposé pour l'Offre Publique d'Achat Simplifiée envisagée est équitable pour les actionnaires minoritaires, en ce inclus le Retrait Obligatoire .

Après échanges et délibérations, le Conseil de surveillance a ainsi constaté que l'offre permet aux actionnaires de trouver une liquidité immédiate plus importante que celle offerte par le marché préalablement à l'annonce de l'offre, dans des conditions jugées équitables par l'expert indépendant, y compris dans la perspective d'un retrait obligatoire. Par conséquent, le conseil d'administration a décidé de recommander aux actionnaires de la Videlio d'apporter leurs actions à l'offre.

Il est enfin précisé que les actions non présentées à l'offre seront transférées à l'initiateur dans le cadre du retrait obligatoire à l'issue de l'offre en contrepartie d'une indemnité en numéraire égale au prix de l'offre par action, soit 2,60 euros par action coupon attaché.