Videlio annonce la réalisation de l'acquisition de l'activité Entertainment de Wärtsilä

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir levé toutes les conditions suspensives, Videlio, leader français du marché de l'intégration audiovisuelle a finalisé aujourd'hui l'acquisition de l'activité Entertainment du Groupe finlandais Wärtsilä, activité spécialisée dans le domaine du design, de la fabrication, de l'ingénierie et de l'intégration de systèmes "entertainment" pour les bateaux de croisière et les parcs à thème.

Le périmètre d'acquisition comprend :

100% du capital de la société Wärtsilä Funa International GmbH basée à Emden en Allemagne, redénommée à cette occasion VIDELIO - Funa GmbH, acquise par VIDELIO ; et

les actifs Entertainment situés aux Etats-Unis, en Italie et en Finlande qui sont acquis par les filiales locales de VIDELIO.

L'activité emploie 173 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en 2020.

"Nous sommes ravis aujourd'hui d'unir les forces de l'activité Entertainment de Wärtsilä avec celles de nos équipes afin d'offrir des services et des solutions de premier plan à nos clients. Le savoir-faire et la complémentarité des offres permettront en outre de positionner au mieux le Groupe en vue de son développement notamment en Asie", souligne Pascal Rialland, Président du Directoire du Groupe Videlio.

Par ailleurs, VIDELIO annonce la nomination de la société HIVEST Capital Partners en qualité de membre du conseil de surveillance en remplacement de M. Emmanuel André, démissionnaire. HIVEST Capital Partners sera représentée au conseil par Mme Ines Huez Mondzali.