Videlio : 9,9% de croissance au 4ème trimestre

(Boursier.com) — L'activité du 4ème trimestre 2019 de Videlio est en augmentation à périmètre publié de +9,9% par rapport à celle du 4ème trimestre 2018 avec un chiffre d'affaires s'élevant à 68,1 ME contre 62 ME l'année précédente. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant la société Cowork.io créée le 7 mars 2019 pour intégrer le fonds de commerce de la société Spicesoft, la Business Unit Diversity (fonds de commerce racheté en Juin 2019), elle est en augmentation de +9,1%. Le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 246,8 ME au 31 décembre 2019, contre 236,8 ME au 31 décembre 2018, soit une augmentation de +4,2%. A périmètre comparable, c'est-à-dire en excluant le chiffre d'affaires 2018 de C2M Intelware s'élevant à 10,3 ME et cédée au 1er juin 2018, et le chiffre d'affaires de la Business Unit Diversity, le chiffre d'affaires du groupe Videlio connaît une progression significative de +8,5% sur l'ensemble de l'année 2019.

A la connaissance de la société, il n'y a eu, au cours du quatrième trimestre 2019, "aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du groupe", indique Videlio comme de coutume.