Victoria's Secret massacrée à Wall Street

(Boursier.com) — Victoria 's Secret décrochait hier soir de 26% après bourse à Wall Street. La marque américaine de lingerie a publié pourtant pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice opérationnel ajusté et un bénéfice ajusté par action "en haut de fourchette des prévisions". Le groupe a généré par ailleurs 590 millions de dollars de cash flow opérationnel sur le trimestre et annoncé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 250 millions de dollars. Pour le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 181 millions de dollars soit 2,29$ par titre, contre 173 millions de dollars un an avant. Le bénéfice opérationnel a été de 258 millions de dollars contre 243 millions un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté a été de 204 millions de dollars soit 2,58$ par titre. Les revenus trimestriels ont progressé de 3% à 2,082 milliards de dollars. Le consensus était de 2,47$ de bpa ajusté et 2,09 milliards de ventes.

Sur l'exercice 2024 cette fois, les ventes sont anticipées à 6 milliards de dollars, en recul "à un chiffre bas", pour un bénéfice opérationnel ajusté allant de 250 à 275 millions de dollars. Le premier trimestre fiscal devrait être particulièrement difficile avec une baisse attendue des revenus voisine de 5%, et un bénéfice opérationnel ajusté de 10 à 35 millions de dollars.