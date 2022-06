Victoria's Secret flambe après les annonces

(Boursier.com) — Victoria 's Secret grimpait de 6% après bourse hier à Wall Street, suite à une publication financière plutôt rassurante. Pour son premier trimestre fiscal 2022, le groupe a réalisé un bénéfice dilué par action de 93 cents et un bénéfice ajusté de 1,11$. L'Ebitda sur 12 mois glissants a été de plus d'un milliard de dollars. Le bénéfice net consolidé a atteint 81 millions de dollars, contre 174 millions un an avant. Le bénéfice opérationnel est ressorti à 94 millions. Le profit opérationnel ajusté, à 115,8 millions de dollars, s'est établi supérieur à la guidance antérieure, qui allait de 80 à 110 millions. Les ventes ont été de 1,484 milliard de dollars sur le premier trimestre, en repli de 4,5% en glissement annuel, mais en haut de fourchette de la guidance. Les ventes totales à comparable ont baissé de 8%.