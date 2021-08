Victoria's Secret dévisse, Bath & Body Works flambe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Victoria 's Secret trébuchait hier soir de 9% après bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant publié pour son second trimestre fiscal clos fin juillet un bénéfice net de 151 millions de dollars et 1,71$ par titre, contre un déficit de 199 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a atteint 203 millions de dollars, contre une perte de 243 millions sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus ont été de 1,614 milliard de dollars, contre 1,07 milliard au second trimestre 2020. L'an dernier, les ventes avaient été plombées par les fermetures de magasins au coeur de l'épidémie. Les ventes à comparable ont augmenté de 5% en comparaison du second trimestre 2019, ce qui signifie que le groupe a largement retrouvé ses niveaux d'activité pré-pandémiques.

Bath & Body Works grimpait en revanche de 6% hier après bourse à Wall Street. Pour sa première publication depuis la scission de Victoria's Secret, la chaîne américaine de produits de beauté et d'articles dédiés à la maison a révélé des ventes de 3,32 milliards de dollars, contre 2,32 milliards un an avant. En comparaison du second trimestre 2019 cette fois, la croissance atteint 54%. Le bénéfice net par action a été de 1,34$, niveau record, contre une perte de 18 cents par action un an avant. Le bénéfice opérationnel a représenté 599 M$, contre 44 M$ un an plus tôt. Le bénéfice net s'est établi à 374 M$, contre 50 M$ de pertes un an avant. La compagnie anticipe pour son troisième trimestre un bénéfice par action allant de 55 à 60 cents, excluant les coûts de scission de Victoria's Secret, contre un bpa ajusté de 83 cents en 2020 et 20 cents en 2019.

Les chiffres de Bath & Body Works pour le second trimestre comprennent ceux de Victoria's Secret.