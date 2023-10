Vicat : verdict attendu début novembre

(Boursier.com) — Vicat reperd 1,4% à 29 euros ce mercredi, alors que Citi a ajusté sa cible sur le cimentier de 30 à 31 euros tout en restant 'neutre'. HSBC conserve le dossier avec un objectif de cours de 32 euros, tandis que la Société Générale avait déjà réhaussé sa cible à 34 euros et Barclays avait revalorisé son objectif de cours à 40 euros avec un avis à 'surpondérer'.

Sur l'exercice entier, le groupe s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses passées en 2023.

Par ailleurs, l'exercice 2023 bénéficiera : du plein effet du nouveau four de Ragland ; de la disparition de coûts non récurrents intervenus en 2022 ; d'une stabilisation des coûts de l'énergie. Sur ces bases, l'Ebitda généré en 2023 est attendu en hausse, à un "niveau sensiblement supérieur à celui enregistré en 2021". Le cimentier l'estimait précédemment (3 mai 2023) "à un niveau au moins équivalent à celui enregistré en 2021".

Au cours des exercices 2023 et 2024, le groupe réduira ses efforts d'investissements qui devraient s'établir autour de 350 ME en 2023 et baisser à nouveau en 2024... Sur l'ensemble de cette période, ces investissements concerneront pour l'essentiel : la finalisation des travaux de construction du nouveau four au Sénégal ; les projets d'investissements liés aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone ; les investissements de maintien. Le groupe n'envisage pas le lancement de nouveaux investissements stratégiques de croissance avant d'avoir ramené le leverage en deçà de 2x... Le prochain rendez-vous chiffré est fixé au 7 novembre avec la publication du chiffre d'affaires sur 9 mois.