Vicat : un mois de mai "en très nette amélioration"

Vicat : un mois de mai "en très nette amélioration"









(Boursier.com) — Vicat fait aujourd'hui le point sur son activité dans le contexte de l'évolution de l'épidémie du COVID 19 dans les régions dans lesquelles il opère. Ces éléments ne doivent pas être considérés comme des prévisions, même à très court terme, compte tenu de la très forte volatilité de l'environnement.

L'activité du mois de mai 2020 est en très nette amélioration par rapport aux mois de mars et d'avril 2020. L'ensemble des cimenteries du Groupe sont ouvertes.

En France, l'activité est dynamique, en progression constante depuis le point bas de la mi-mars. Au cours du mois de mai, le niveau d'activité a poursuivi son amélioration pour terminer à un niveau légèrement inférieur à celui enregistré fin mai 2019;

En Suisse, l'activité est restée bien orientée dans les activités Ciment et Béton & Granulats; En Afrique de l'Ouest, l'activité est restée dynamique dans le Ciment, soutenue par des volumes et des prix favorablement orientés. L'activité Granulats au Sénégal reste affectée par le fort ralentissement des chantiers publics d'infrastructures;

Aux Etats-Unis, depuis le début de la crise sanitaire, l'activité est restée bien orientée tant en terme de volumes que de prix de vente. L'augmentation de prix de vente du ciment a été décalée du printemps à l'été en raison de la pandémie, explique Vicat.

Dans ce contexte inédit, des mesures d'adaptation des structures de coûts du Groupe sont d'ores et déjà mises en place dans le cadre d'un plan de réduction des coûts opérationnels et de report d'investissements industriels non-stratégiques.

Dans ce cadre, le Groupe a décidé de re-localiser son siège social à L'Isle d'Abeau près de Lyon, centre opérationnel du Groupe où les équipes " corporate " seront installées au mois

de septembre.

En ce qui concerne sa situation bilancielle, le Groupe rappelle que au-delà de la trésorerie disponible, ses besoins de financement sont aujourd'hui couverts par des lignes de crédit non tirées, sécurisées, disponibles et suffisantes pour faire face aux prochaines échéances de remboursements. Les conditions et engagements inscrits dans ses contrats de financement sont respectés.

Sur les trois premiers mois de l'exercice 2020, publié début mai, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Vicat avait atteint 615,5 millions d'euros, en progression de +2,6% en base publiée, et stable (+0,2%) à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2019.