Vicat : un analyste prudent

(Boursier.com) — Vicat recule de 25,30 euros, alors que le broker HSBC a abaissé son objectif de cours de 23 à 20 euros avec un avis à 'réduire'. Comme annoncé le 11 octobre dernier dans le cadre d'une mise à jour de ses perspectives pour l'exercice 2022, l'Ebitda du groupe cimentier en 2022 est attendu en baisse par rapport à 2021, et devrait se situer à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. Cette mise à jour des perspectives tenait compte de l'évolution récente de l'activité et notamment de la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama.

Les investissements industriels en 2022 atteindront 400 ME. Le groupe apportera une attention particulière à la réduction de ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélèrera en 2024 afin de tenir compte de ce nouvel environnement, et conformément à ses objectifs de désendettement...