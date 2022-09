Vicat : sous tension !

(Boursier.com) — Vicat retombe de plus de 5% ce vendredi à 23,20 euros, alors que le broker HSBC a dégradé le cimentier à 'conserver', tout en abaissant son objectif de cours de 32 à 23 euros. Dans un environnement marqué par une très forte inflation des coûts, le chiffre d'affaires du groupe au 1er semestre s'est affiché malgré tout en progression, fruit d'une hausse sensible des prix de vente, qui a compensé la baisse des volumes livrés. Les marges sont toutefois sous tension. Parmi les autres avis de brokers, Berenberg avait déjà ajusté son objectif de 32 à 29 euros avec un avis à 'conserver' et Citi avait réduit sa cible de 43 à 35 euros, tout en restant à l'achat...

Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à 1,755 milliard d'euros (1,56 MdE au 1er semestre 2021), soit une progression de 12,5% en base publiée et de +14,5% à périmètre et change constants.

Le chiffre d'affaires opérationnel du groupe est ressorti à 1,779 MdE, en croissance de +12,1% en base publiée et de +14,1% à périmètre et change constants. L'Ebitda consolidé a atteint 269 millions d'euros au cours du 1er semestre 2022, en baisse de 10,4% en base publiée et de -9,8% à périmètre et change constants. La marge d'Ebitda s'établit à 15,3%, soit une baisse de -390 points par rapport à la base de comparaison défavorable que constitue le 1er semestre 2021.

Le résultat d'exploitation du cimentier s'est établi au final à 128 ME, en baisse de 20,5% en base publiée et de -18,3% à périmètre et change constants. Ce recul résulte pour l'essentiel de la contraction de la rentabilité opérationnelle. Le résultat net part du groupe a reculé à l'arrivée de 22,7% à périmètre et taux de change constants et -16,8% en base publiée, à 78 ME.

Perspectives affichées

En 2022, Vicat s'attend à une hausse sensible de son chiffre d'affaires soutenue par la progression de son activité et la forte augmentation des prix de vente. L'Ebitda généré par le groupe en 2022 devrait croître mais de façon moins sensible qu'en 2021.

Compte tenu de ces éléments, Vicat s'attend à une érosion de sa marge d'Ebitda en 2022...

Au cours du second semestre 2022, le groupe poursuivra ses efforts d'investissements. Les investissements industriels sont attendus en hausse par rapport à 2021, et devraient s'établir autour de 400 ME, dont environ 130 ME d'investissements de "maintien" et 270 ME d'investissements "stratégiques".