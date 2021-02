Vicat : sous les 40 euros

Vicat : sous les 40 euros









(Boursier.com) — Vicat monte légèrement de 0,4% à 39,50 euros ce mercredi, alors que l'EBITDA consolidé du groupe a atteint 557 millions d'euros en 2020, soit une progression de 5,9% en base publiée et de +10,1% à périmètre et change constants. La marge d'EBITDA a pris 0,7 point à 19,9%. Cette performance reflète les améliorations de l'EBITDA et de l'EBIT, un produit d'amnistie fiscale au Brésil à hauteur de 6 millions d'euros, et, enfin, des dépréciations d'actifs liés à l'Egypte pour-19 millions d'euros.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'est élevé à 172 millions d'euros, en hausse de +7,7% à périmètre et change constants et de +16,3% en base publiée, en dépit des dépréciations d'actifs liés à l'Egypte. L'amélioration des résultats générés au Brésil et en Inde se traduit par une augmentation sensible de la part des minoritaires. Sur ces bases, le résultat net part du Groupe a augmenté quant à lui de +10,7% à périmètre et taux de change constants et +4,8% en base publiée, à 156 millions d'euros.

La capacité d'autofinancement s'est établi à 461 millions d'euros, en hausse de +8,3% en base publiée et de +12,9% à périmètre et taux de change constants, compte tenu de la forte progression de l'EBITDA généré au cours de l'exercice.

Sur la base des résultats annuels 2020 et confiant dans la capacité du groupe à poursuivre son développement, le Conseil d'Administration, réuni en date du 12 février 2021, a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 9 avril 2021, le maintien du dividende à 1,50 euro par action.

Enfin, le groupe devrait bénéficier d'une base de comparaison favorable au premier semestre compte tenu de l'impact significatif de la pandémie au cours du premier semestre 2020, et plus particulièrement en France, en Inde et en Italie. A contrario, compte tenu du rebond et du rattrapage de l'activité observés sur ces pays au cours du troisième trimestre 2020, la comparaison sur le troisième trimestre devrait être défavorable en 2021. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier Vicat de 37 à 42 euros en restant 'neutre'.