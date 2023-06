Vicat : septième séance de hausse !

(Boursier.com) — Vicat poursuit sa très belle série en ce milieu de semaine. Le titre du cimentier grimpe encore de 2,55% à 28,2 euros et aligne une septième séance consécutive dans le vert. Le flux acheteur sur la valeur est nourri par une note de Kepler Cheuvreux qui a repris le suivi du dossier avec un conseil l'achat' et une cible de 35 euros. Le marché est assez partagé sur l'action puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont à l''achat', 6 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 31,56 euros.