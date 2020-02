Vicat s'attend à une nouvelle amélioration de son EBITDA cette année

Vicat s'attend à une nouvelle amélioration de son EBITDA cette année









Crédit photo © Vicat

(Boursier.com) — Le groupe Vicat a réalisé 2,74 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, en progression de +6,1% en base publiée par rapport à 2018, et quasi stable (-0,8%) à périmètre et taux de change constants. Dans un contexte de hausse des prix de vente sur tous les marchés, à l'exception de l'Egypte, la progression enregistrée en France, aux États-Unis, au Kazakhstan et en Italie a permis de compenser presque intégralement le recul observé en Turquie, en Inde, en Afrique, et dans une moindre mesure en Suisse et en Égypte.

Le chiffre d'affaires opérationnel de l'activité Ciment est en hausse de +5,7% en base publiée et recule de -2,2% à périmètre et taux de change constants. L'activité Béton et Granulats affiche un chiffre d'affaires opérationnel en progression de +8,6% en base publiée et de +2% à périmètre et taux de change constants. Enfin, le chiffre d'affaires opérationnel de l'activité Autres Produits et Services est stable en base publiée (-0,1%) et à périmètre et taux de change constants (-0,9%).

L'EBITDA consolidé s'établit à 526 millions d'euros, soit une progression de +6,9% en base publiée (stable à périmètre et change constants). L'EBIT s'affiche à 267 millions d'euros contre 255 millions d'euros en 2018, soit une progression de +4,5% en base publiée et un recul de -1,5% à périmètre et taux de change constants. La marge d'EBIT sur le chiffre d'affaires consolidé s'établit donc à 9,7% contre 9,9% en 2018. Cette baisse à périmètre et change constants résulte pour l'essentiel de l'augmentation des dotations aux amortissements et provisions suite à l'acquisition de Ciplan au Brésil, à la mise en service de la centrale de Vernon en Californie et du terminal de Mumbai en Inde. Hors impact de l'indemnité compensatoire perçue aux États-Unis en 2018 et du produit non-récurrent au Brésil en 2019, l'EBIT progresse de +4,8% en base publiée et de +3,3% à périmètre et change constants.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 160 millions d'euros en hausse de +0,8% en base publiée et en baisse de -7,1% à périmètre et change constants. Le résultat net part du groupe est stable en base publiée, à 149 millions d'euros, et recule de -6,5% à périmètre et taux de change constants.

Vicat estime que, le contexte macro-économique devrait poursuivre son amélioration en 2020 sur la plupart des zones dans lesquelles le groupe est présent, même si certaines régions émergentes resteront confrontées à un environnement sectoriel incertain. Les prix de l'énergie consommée devraient poursuivre leur baisse compte tenu de l'évolution des cours mondiaux et de la stratégie industrielle du groupe de substitution des énergies fossiles. Dans ce contexte, Vicat s'attend à une nouvelle amélioration de son EBITDA sur l'ensemble de l'année.