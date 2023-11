Vicat : Révision à la hausse de l'objectif 2023 avec un EBITDA attendu au moins égal à 700 ME

(Boursier.com) — En cumul à fin septembre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Vicat a atteint 2.960 millions d'euros, en hausse de +9,8% en base publiée.

La croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +20,1% à périmètre et change constants, portée par :

Une croissance contrastée des volumes de l'activité Ciment sur les différents marchés du Groupe avec d'une part, un ralentissement dans les marchés développés (France et Europe) en raison de la faiblesse du résidentiel et, d'autre part, une bonne dynamique des zones Méditerranée, Asie et Afrique. La montée en puissance de Ragland (USA) contribue positivement à la croissance des volumes sur la période.

Ainsi, l'effet volume a contribué pour +80 millions à la progression du chiffre d'affaires au 30 septembre 2023 ;

Une forte augmentation des prix de vente sur la quasi-totalité des marchés du Groupe, dans un environnement inflationniste, notamment lié aux coûts de l'énergie. L'effet prix a contribué positivement pour +462 millions au 30 septembre 2023.

Le Groupe a été impacté par un effet de change défavorable de -278 millions d'euros (-8,6%) correspondant principalement à la dépréciation des livre turque et égyptienne face à l'euro sur les 9 premiers mois de l'année qui n'a été que très faiblement compensée par l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro. L'effet périmètre reste négligeable sur la période.

Perspectives 2023

En 2023, le Groupe s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses passées en 2023. Par ailleurs, l'exercice 2023 bénéficiera :

Du plein effet du nouveau four de Ragland (USA) ;

De la disparition de coûts non récurrents intervenus en 2022 ;

D'une stabilisation des coûts de l'énergie.

Sur ces bases, l'EBITDA généré par le Groupe en 2023 est attendu au moins égal à 700 millions d'euros

Précédemment (27/07/2023) : "à un niveau sensiblement supérieur à celui enregistré en 2021"

Au cours des exercices 2023 et 2024, le Groupe réduira ses efforts d'investissements qui devraient s'établir autour de 350 millions en 2023 et baisser à nouveau en 2024. Sur l'ensemble de cette période, ces investissements concerneront pour l'essentiel :

La finalisation des travaux de construction du nouveau four au Sénégal ;

Les projets d'investissements liés aux objectifs de réduction de son empreinte carbone ;

Et enfin, les investissements de maintien.

La forte progression de l'EBITDA, la maîtrise du besoin en fonds de roulement ainsi que la baisse des investissements permettront, dès cette année, une réduction de l'endettement net du Groupe.

Le Groupe n'envisage pas le lancement de nouveaux investissements stratégiques de croissance avant d'avoir ramené le leverage en deçà de 2x.