Vicat : résultats en forte progression

Vicat : résultats en forte progression









(Boursier.com) — Vicat annonce des résultats en forte progression au premier semestre. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 1,56 MdE, soit une progression de +19,6% en base publiée et de +26,2% à périmètre et change constants. Le chiffre d'affaires opérationnel du Groupe s'établit à 1,771 MdE, en croissance de +19,8% en base publiée et de +26,4% à périmètre et change constants. Chacune des activités du Groupe a contribué à cette évolution favorable.

L'Ebitda consolidé du Groupe atteint 300 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, en progression de +41% en base publiée et de +48,3% à périmètre et change constants. La marge d'Ebitda s'établit à 19,2%, soit une hausse de 290 points de base. L'évolution de l'Ebitda publié tient compte d'un effet de change défavorable de près de -16 millions d'euros et d'une croissance organique de +103 millions d'euros.

L'EBIT atteint 171 millions d'euros, une progression de +126,3% en base publiée et de +137,4% à périmètre et taux de change constants après prise en compte d'une reprise de provision nette de 6,8 millions d'euros du fait de la fin du régime de retraite article 39. La marge d'EBIT sur CA atteint 11,0%, en hausse de 520 points de base. Cette évolution traduit une très forte amélioration de la rentabilité opérationnelle en France, dans la zone Amériques, en Asie et en Afrique. Les zones Europe (hors France) et Méditerranée sont globalement stables à périmètre et change constants sur la période.

Le résultat d'exploitation atteint 161 millions d'euros, en hausse de +161,4% en base publiée et de +174,3% à périmètre et change constants. Cette performance résulte pour l'essentiel des améliorations de la rentabilité opérationnelle tant au niveau de l'EBITDA que de l'EBIT, ainsi que d'une dépréciation complémentaire de 11 millions d'euros sur des créances liées aux investissements en Egypte.

Le résultat net consolidé est de 102 millions d'euros en 2021, en hausse de 73 millions d'euros par rapport à la même période en 2020 (29 millions) soit +260,9% à périmètre et change constants et de +247% en base publiée. Le résultat net part du Groupe s'élève à 94 millions d'euros, en progression de +256,1% à périmètre et taux de change constants et +246,3% en base publiée.

La capacité d'autofinancement s'établit à 240 millions d'euros, en hausse de +36,8% en base publiée et de +43,9% à périmètre et taux de change constants.

Au 30 juin 2021, le groupe maintient une structure financière solide avec des capitaux propres importants et un endettement net maîtrisé. Ainsi, à cette date, les capitaux propres s'élèvent à 2.459 millions d'euros contre 2.411 millions au 31 décembre 2020. La dette financière nette s'élève à 1.320 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 1.202 au 31 décembre 2020. Le cash flow libre ressort à -52 millions d'euros sur ce premier semestre.

Le groupe s'attend à une progression de son Ebitda sur l'ensemble de l'exercice. Bien entendu, cette attente reste susceptible d'être modifiée au cours de l'exercice en fonction de l'évolution de la pandémie et de son impact sur l'environnement macro-économique et sectoriel des pays dans lesquels le groupe opère.