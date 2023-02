Vicat : rentabilité impactée par l'inflation des coûts de l'énergie sur l'exercice 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 du groupe Vicat affiche une forte progression à 3.642 millions d'euros (+19,7% à périmètre et change constants et +16,6% en publié), conséquence d'une hausse sensible des prix de vente.

L'EBITDA consolidé atteint 570 millions d'euros en 2022, en baisse de -7,9% en base publiée et de -5,9% à périmètre et change constants. La marge d'EBITDA se situe à 15,6%, en baisse de 420 points de base. Vicat parle d'une rentabilité impactée par la hausse sensible du prix de l'énergie et des coûts industriels non récurrents aux Etats-Unis, en France et en Inde. En dépit d'une inflation des coûts d'une ampleur nouvelle, la rentabilité opérationnelle reste quand même supérieure au niveau de 2020 (557 millions d'euros d'EBITDA) conformément aux prévisions.

Le résultat d'exploitation s'établit à 278 millions d'euros, en baisse de -17,4% en base publiée et de -14,6% à périmètre et change constants. Cette baisse résulte pour l'essentiel de la contraction de la rentabilité opérationnelle tant au niveau de l'EBITDA que de l'EBIT courant.

Le résultat net part du Groupe recule de -29,5% à périmètre et taux de change constants et -23,6% en base publiée, à 156 millions d'euros. La distribution d'un dividende de 1,65 euro par action sera proposée.