Vicat : objectif ajusté

(Boursier.com) — Vicat grimpe de 0,8% à 36,30 euros ce mardi, alors que Citigroup est 'neutre' sur le cimentier, mais avec un objectif ajusté de 31 à 37 euros. Fin septembre, le chiffre d'affaires du cimentier avait atteint 2.960 millions d'euros, en hausse de +9,8% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +20,1% à périmètre et change constants, portée.

En 2023, le groupe s'attendait à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires, "soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses passées en 2023". Sur ces bases, l'EBITDA généré par le groupe en 2023 est prévu "au moins égal" à 700 millions d'euros, ce qui est supérieur à la dernière prévision...

Au cours des exercices 2023 et 2024, Vicat a prévu de réduire ses efforts d'investissements qui devraient s'établir autour de 350 millions en 2023 et baisser à nouveau en 2024.