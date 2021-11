Vicat : objectif ajusté

(Boursier.com) — Vicat recule de 2% ce jeudi à 37,50 euros, alors que le broker HSBC vise un cours de 50 euros, contre 52 euros précédemment, tout en restant à l'achat sur le dossier. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 2,354 Milliards d'euros au 30/9, en progression de +13,9% en base publiée et de +19,7% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2020.

Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 794 millions d'euros, en progression de 4,2% en base publiée et de +8,5% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2020. Cette performance vient confirmer le dynamisme de l'activité du groupe au cours d'un trimestre marqué par une base de comparaison particulièrement défavorable en France, dans la zone Amériques et en Inde.

Le dynamisme de l'activité sur les différents marché, l'orientation favorables des prix de vente et une poursuite de l'attention à la maîtrise des coûts ont permis de compenser la hausse des coûts de l'énergie observée sur l'ensemble de la période. Ainsi la rentabilité opérationnelle est en nette amélioration sur les 9 premiers mois de l'année.

Au 30 septembre 2021, les capitaux propres du groupe s'élevaient à 2,544 MdsE, contre 2,381 MdsE au 30 septembre 2020. La dette nette du groupe ressort à 1,269 MdsE.

Perspectives affichées

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Vicat s'attend à une progression de son Ebitda compte tenu des résultats du Groupe au 30 septembre. Le groupe poursuit ses efforts d'investissement industriels. Ils sont attendus en hausse par rapport à 2020 et devraient s'établir autour de 410 millions d'euros, le cimentier adaptant le rythme de ses projets d'investissements à l'évolution de sa génération de cash-flows.