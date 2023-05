Vicat : le CA s'inscrit à 899 ME au T1, en hausse de 19,4%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2023 de Vicat ressort à 899 millions d'euros, en hausse de 19,4% à périmètre et change constants avec une nette augmentation des prix de vente moyens sur des marchés globalement résilients.

Dans le cadre de cette publication, Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré : "La performance du groupe Vicat au 31 mars montre la bonne résistance de la demande sur ses principaux marchés qui se traduit par une forte augmentation du chiffre d'affaires consolidé du Groupe, comparé à un très bon premier trimestre 2022. Dans un contexte marqué par une météorologie hivernale capricieuse, en particulier en Californie, le Groupe poursuit la montée en puissance de sa nouvelle installation en Alabama et accélère sa stratégie d'amélioration de sa performance industrielle et de défossilisation, afin d'atteindre ses objectifs opérationnels, environnementaux et sociétaux".