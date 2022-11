Vicat : l'Ebitda sera au moins égal à celui de 2020

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Vicat atteint 2,697 milliards d'euros, en progression de +14,6% en base publiée et de +15,7% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2021.

Sur le 3e trimestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Vicat atteint 942 millions d'euros, en progression de +18,7% en base publiée et de +18% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2021.

Au 30 septembre 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 2,883 MdsE (2,544 MdsE au 30 septembre 2021). La dette nette du Groupe ressort à 1,715 MdE (1,269 MdE au 30 septembre 2021) compte tenu d'une forte progression du besoin en fonds de roulement avec la hausse du chiffre d'affaires mais aussi de l'effet de l'inflation sur les stocks.

Perspectives

Comme annoncé le 11 octobre dernier dans le cadre d'une mise à jour de ses perspectives pour l'exercice 2022, l'Ebitda du Groupe en 2022 est attendu en baisse par rapport à 2021, et devrait se situer à un niveau au moins égal à celui généré en 2020.

Cette mise à jour des perspectives tient compte de l'évolution récente de l'activité et notamment de la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama.

Les investissements industriels en 2022 atteindront 400 ME. Le groupe apportera une attention particulière à la réduction de ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélèrera en 2024 afin de tenir compte de ce nouvel environnement, et conformément à ses objectifs de désendettement.