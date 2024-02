Vicat : forte amélioration des résultats en 2023

(Boursier.com) — En 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Vicat atteint 3,937 milliards d'euros, en hausse de +8,1% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à +19,6% à périmètre et change constants et bénéficie de la contribution positive de toutes les régions du Groupe.

Le chiffre d'affaires du Groupe est impacté par un effet de change défavorable de -417 millions d'euros (soit -9,6%) correspondant principalement à la dépréciation des livres turque et égyptienne face à l'euro au cours de l'année. Il n'y a pas d'effet de variation de périmètre sur la période.

L'Ebitda du Groupe progresse fortement en 2023, passant de 570 ME en 2022 à 740 ME en 2023. Cette évolution résulte à la fois de la montée en puissance de l'usine de Ragland aux Etats-Unis, de l'amélioration des performances industrielles dans tous les pays et de la politique commerciale du Groupe. Les augmentations de prix ont permis de compenser les hausses cumulées des coûts de production mais n'ont toujours pas permis de retrouver les taux de marges antérieurs du Groupe. Ainsi, la marge d'Ebitda en 2023 reste cependant inférieure de 100 points de base au niveau de 2021 (19,8%). L'évolution de l'Ebitda publiée tient compte d'un effet de change défavorable de -64 ME.

A 433 ME, l'Ebit courant affiche une progression de +68% à pcc (+52,1% en données publiées) avec un taux de marge en hausse de +320 points de base sur 1 an après une augmentation des dotations aux amortissements liés notamment à la mise en service de Ragland.

Avec une diminution de la charge d'impôts de 7 ME par rapport à 2022, le résultat net consolidé s'élève à 295 ME, en hausse de +88,1% à périmètre et change constants et de +68,3% en base publiée par rapport à 2022, permettant au taux de marge nette de s'inscrire à 7,5% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du Groupe progresse de +84,8% à périmètre et taux de change constants et +65,6% en base publiée, à 258 ME.

Au 31 décembre 2023, le Groupe maintient une structure financière solide avec des capitaux propres importants et un endettement net en baisse de 145 ME sur un an. Le ratio de leverage est de 1,92x (2,75x à fin décembre 2022). Le Groupe dispose de lignes de financement confirmées, non utilisées et non affectées à la couverture du risque de liquidité sur les billets de trésorerie pour un montant de 683 ME au 31 décembre 2023 (400 ME au 31 décembre 2022). Les cash-flows libres s'élèvent à 295 ME, en forte amélioration sur l'année.

Le Groupe reste engagé sur son objectif d'investissements "climat" de 800 ME sur 10 ans. Les investissements stratégiques "climat" sur les périodes 2023 et 2024 devraient donc être inférieurs à la moyenne annuelle sur 10 ans compte tenu de l'importance des investissements stratégiques de croissance sur cette période, avec un rattrapage prévu sur la période 2026-2030.

Perspectives

En 2024, le groupe s'attend à une poursuite de la progression de son chiffre d'affaires, soutenue par la croissance aux Etats-Unis, par la résilience des marchés émergents, et ce compte tenu de la faiblesse du secteur résidentiel en Europe. L'Ebitda généré par le Groupe en 2024 devrait être supérieur à celui de 2023.

Cet objectif tient compte de la progression des gains opérationnels à Ragland et du reflux de l'inflation des coûts énergétiques sur la période avec un effet de base favorable au premier semestre. En 2024, les investissements industriels du Groupe devraient s'établir à environ 325 ME compte tenu d'un décalage de décaissements relatif à la construction du nouveau four au Sénégal sur 2024. L'enveloppe d'investissements cumulée 2023 et 2024 reste inchangée.

La progression de l'Ebitda, la maîtrise du besoin en fonds de roulement ainsi que la discipline en matière d'investissements permettront une nouvelle réduction de l'endettement net du groupe.

Ainsi, le cimentier se fixe pour objectif de réduire le ratio de leverage à un niveau inférieur à 1,3x à fin 2025.