Vicat et Opinel ont officialisé la cession d'une parcelle du site de Vicat situé à Chambéry

(Boursier.com) — Le 17 octobre, Vicat, groupe cimentier français, et Opinel, fabricant de couteaux, ont officialisé la cession d'une parcelle du site de Vicat situé à Chambéry, La Reveriaz (73). Ce terrain de près de 2 hectares permettra à Opinel de procéder à une extension de son usine de Chambéry à horizon 2025.

Cette cession s'inscrit dans un projet global de réhabilitation des sites Vicat dans le bassin chambérien pour redynamiser ces sites historiques avec différents projets industriels et d'innovations.

Un projet en faveur du développement économique et industriel du territoire

Grâce à ce projet de réhabilitation, Vicat témoigne de son engagement en faveur de la pérennité et du développement économique et industriel des territoires. En soutenant le développement d'Opinel sur ce site historique, Vicat contribue à maintenir les emplois et les savoir-faire dans le bassin chambérien.

Le site Opinel réunit le siège social et les ateliers de fabrication, il a bénéficié ces dernières années de multiples optimisations pour accompagner son dynamisme commercial en France et à l'international. L'extension du site sur une parcelle voisine permettra l'agrandissement des ateliers, l'intégration de nouvelles machines, un gain certain en efficacité et en confort. Ce projet offre à l'entreprise savoyarde l'opportunité d'envisager sereinement son développement futur tout en pérennisant son ancrage chambérien.

Vicat réhabilitera ses sites de la Reveriaz et de Montagnole, avec le développement d'un projet multi activités et multimodal. Les autorisations de renouvellement d'exploitation de la carrière de Montagnole ont été obtenues récemment. Cette carrière permettra l'approvisionnement du bassin chambérien, actuellement déficitaire, en granulats de qualité et proposera une offre de valorisation des déchets inertes locaux du BTP. A l'image des actions menées sur chaque site du Groupe, ces projets d'aménagement seront développés dans le cadre de la politique de biodiversité Vicat pour défendre et préserver la faune et la flore.

Avec le raccordement à la voie ferrée sur place, ce site sera une illustration concrète d'économie circulaire et de circuits courts. Dans la lignée de la stratégie engagée en matière de décarbonation, le Groupe continuera de réduire l'empreinte carbone de ses produits/services et de ses solutions constructives au coeur des territoires.

Attachées à la pérennité des activités industrielles sur le territoire, les collectivités locales sont mobilisées aux côtés des groupes Vicat et Opinel. A l'invitation de Thierry Repentin, maire de Chambéry et président de Grand Chambéry, un comité de pilotage associant Monsieur le Préfet de la Savoie, les représentants des collectivités (Ville, Grand Chambéry, CGLE, Département de la Savoie, Région Auvergne-Rhône-Alpes) et des entreprises s'est réuni début octobre 2023 pour suivre et accompagner la bonne marche du projet...