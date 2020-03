Vicat : du soutien

Crédit photo © Vicat

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Vicat s'adjuge 4,2% à 25 euros, bien aidé par une note de Citi. La banque américaine est passée à l''achat' sur le cimentier malgré une cible réduite de 42 à 30 euros. Citi explique que les bilans des sociétés évoluant dans le secteur sont plutôt bons et les liquidités sont suffisantes pour faire face à une période de faible activité ; les fondamentaux de l'industrie se sont également nettement améliorés au cours de la dernière décennie et le compartiment devrait bénéficier des mesures de relance des différents gouvernements. CRH et LafargeHolcim restent les valeurs favorites du courtier dans le secteur.