Vicat décolle après le relèvement de la guidance annuelle

(Boursier.com) — A contre-courant du marché, Vicat s'envole de plus de 7% à 29,4 euros dans les premiers échanges, porté par un solide troisième trimestre et une guidance optimiste pour la fin d'année. Le cimentier a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 12%, à périmètre et taux de change constants, à 762 millions d'euros, et s'attend désormais à une croissance marquée de son EBITDA (à périmètre et changes constants) sur l'ensemble de l'exercice contre une baisse modérée précédemment. Le groupe évoque la reprise de l'activité, notamment en France et en Inde, le dynamisme des régions Amériques et Afrique, la baisse des coûts de l'énergie de -8% (soit un impact estimé de -24 ME hors impact volumes et changes) et le programme de réduction des coûts de structure (estimé à -28 millions d'euros).

Oddo BHF indiquait avant l'ouverture que marché devait saluer ces bons résultats ainsi que le relèvement du consensus de place. A moyen terme, le courtier reste néanmoins prudent sur le groupe et sur le ciment compte tenu de la problématique de la régulation européenne de phase IV de CO2. Les technologies de capture de CO2 imposeront aux cimentiers des Capex lourds. 'Neutre' sur le dossier, l'analyste ajuste sa cible de 32 à 33 euros.