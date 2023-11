Vicat : de la visite !

(Boursier.com) — Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, se rendra en Isère lundi 13 novembre sur le site de la cimenterie Vicat, à Montalieu-Vercieu. A la suite du déplacement du ministre en Norvège les 30 et 31 octobre, et dans la perspective de la signature des feuilles de routes restantes des 50 sites les plus émetteurs de CO2 d'ici fin novembre, le ministre se rendra sur le site Vicat de Montalieu, plus grande cimenterie de France et site pilote de l'axe CO2 Rhône.

Le ministre signera à cette occasion les feuilles de route de décarbonation du groupe Vicat en présence du PDG de Vicat, Guy Sidos. Roland Lescure échangera aussi avec les acteurs du projet d'axe capture et stockage du carbone (CCS) du Rhône...