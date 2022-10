Vicat : coup de massue après l'avertissement

(Boursier.com) — Vicat boit la tasse au lendemain de son avertissement sur résultats 2022. En queue du palmarès, le titre plonge de plus de 10% à 20,6 euros, sa plus forte baisse depuis mars 2020. En raison principalement de la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama, le cimentier anticipe désormais un Ebitda en repli sur l'exercice, à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. La direction tablait jusqu'ici sur une progression de cet indicateur.

Malgré de nouvelles hausses de prix pour contrer cette inflation, afin de tenir compte de ce nouvel environnement, et conformément à ses objectifs de désendettement, Vicat prévoit de réduire ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélèrera en 2024.

A 'surpondérer' sur le dossier, Barclays a réduit son objectif de 29 à 27 euros tandis qu'Oddo BHF ('neutre') a coupé le sien de 30 à 25 euros. Le profit warning constitue un oiseau de bien mauvais augure pour le secteur cimentier et surtout pour les acteurs les plus exposés à l'Europe notamment Heidelberg Materials mais aussi Holcim, explique l'analyste. Si le titre Vicat est finalement en dessous de ses plus bas de fin 2008 (environ 25 euros), le courtier ne voit pas de raison pour que le derating du secteur cesse et que la perception des investisseurs à son égard s'améliore à court terme. Le manque de visibilité sur 2023 continuera de pénaliser boursièrement les valeurs de l'industrie..