Vicat : bondit après des prévisions rassurantes

(Boursier.com) — Vicat se distingue en ce milieu de semaine à Paris avec une action qui flambe de 7,5% à 28,4 euros. Si le cimentier a dévoilé des comptes 2022 dégradés, la guidance est jugée rassurante par le marché. Le groupe a enregistré l'an passé un Ebitda consolidé de 570 millions d'euros (582,4 ME de consensus), en baisse de 7,9% en base publiée et de 5,9% à périmètre et change constants, pour un chiffre d'affaires de 3,64 MdsE (+19,7% à périmètre et change constants et +16,6% en publié), conséquence d'une hausse sensible des prix de vente. La marge d'EBITDA s'établit à 15,6%, en baisse de 420 points de base. Vicat parle d'une rentabilité impactée par la hausse sensible du prix de l'énergie et des coûts industriels non récurrents aux Etats-Unis, en France et en Inde.

En 2023, le Groupe s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses attendues en 2023. Par ailleurs, l'exercice 2023 bénéficiera du plein effet du nouveau four de Ragland et de la disparition des coûts non récurrents intervenus en 2022. Enfin, et sur la base des dernières évolutions observées, les coûts de l'énergie devraient progressivement se stabiliser mais devraient néanmoins s'afficher en augmentation par rapport à 2022. Sur ces bases, L'EBITDA généré par le Groupe en 2023 est attendu en hausse, à un niveau au moins équivalent à celui enregistré en 2021.