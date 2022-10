Vicat : avertissement sur les résultats 2022

(Boursier.com) — Le groupe Vicat a lancé un avertissement sur ses résultats 2022, principalement lié à la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama. L'EBITDA du Groupe en 2022 est désormais attendu en baisse par rapport à 2021 et devrait se situer à un niveau au moins égal à celui généré en 2020.

Vicat déplore que la hausse très brutale des prix de l'électricité au troisième trimestre et attendue pour la fin de l'année, qui reste à ce stade plus rapide que la hausse des prix de vente, a eu un impact très défavorable sur la rentabilité de ses activités en France et en Suisse.

En réponse au nouvel environnement sur ces deux marchés, et afin de compenser les impacts, le Groupe a annoncé de nouvelles hausses de prix significatives, supérieures à 20 euros en France dès le mois de novembre et de 30 francs suisses au 1er janvier en Suisse.

Aux Etats-Unis, La construction d'une nouvelle ligne de cuisson dans l'usine de Ragland en Alabama, démarrée en 2019, s'est achevée au cours du deuxième trimestre 2022. La mise en route très progressive a eu lieu au troisième trimestre 2022. Dans ces circonstances la capacité de production et les livraisons dans cette zone ont été temporairement réduites, et ont engendré une hausse ponctuelle des coûts d'exploitation, qui a défavorablement affecté la rentabilité du Groupe dans cette région au troisième trimestre 2022. Les réglages nécessaires au fonctionnement optimal de ce nouveau four sont en cours et la montée en puissance se poursuit au dernier trimestre 2022, sur un marché très dynamique.

Enfin les opérations de dégoulottage de l'usine de Kalburgi Cement en Inde, qui ont permis porter la capacité de ce four à plus de 10.000 tonnes de ciment par jour, ont temporairement pesé sur la capacité de cette usine au cours du troisième trimestre mais lui permettent désormais de bénéficier pleinement du dynamisme du marché. Tous les autres marchés sur lesquels opère le Groupe évoluent conformément aux attentes qui ont été détaillées à l'occasion de la publication des résultats semestriels le 3 août 2022.

Afin de tenir compte de ce nouvel environnement, et conformément à ses objectifs de désendettement, Vicat prévoit de réduire ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélèrera en 2024.