ViacomCBS s'enflamme, nouvel accord avec Youtube

ViacomCBS s'enflamme, nouvel accord avec Youtube









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ViacomCBS s'envole après la publication de ses comptes trimestriels. Le groupe new-yorkais a annoncé un nouvel accord de distribution avec Youtube alors que le nombre de nouveaux abonnés à ses services de streaming a bondi de 50% sur les trois premiers mois de l'année à plus de 13,5 millions. Sur la période, la firme a enregistré un bénéfice ajusté des opérations continues de 699 M$ soit un bpa de 1,13$ pour des revenus en recul de 6% à 6,67 Mds$. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

"ViacomCBS a obtenu de solides résultats au cours de son premier trimestre complet, notamment une amélioration séquentielle des principaux paramètres financiers, ainsi qu'une nette dynamique opérationnelle. Dans le sillage de la pandémie COVID-19, nous avons également pris des mesures décisives pour renforcer notre bilan, protéger nos employés et aider les communautés dans le besoin. Et grâce à de nouvelles stratégies créatives et à de nouveaux modèles de production, nous continuons à fournir un contenu incontournable que le grand public adore ", se réjouit Bob Bakish, PDG de la société.