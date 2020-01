VF Corp : trop courtes, ces ventes

(Boursier.com) — VF Corp, le groupe américain connu notamment pour ses marques Timberland et Vans, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus inférieurs aux attentes. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 465 millions de dollars et 1,16$ par titre, contre 464 millions de dollars et 1,16$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,23$, alors que le consensus de marché se situait à 1,21$. Les revenus se sont établis à 3,38 milliards de dollars, contre 3,23 milliards un an avant et 3,43 milliards de dollars de consensus. Rappelons que le groupe a scindé en mai ses activités jeans comprenant Wrangler, Lee et Rock & Republic, ainsi que VF Outlet, dans une nouvelle compagnie, Kontoor Brands. Pour l'exercice 2020, VF Corp. table sur des revenus des opérations poursuivies d'environ 11,75 Mds$ et un bpa ajusté de 3,30$. Ces deux estimations sont inférieures aux attentes.