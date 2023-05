VF Corp résiste à Wall Street

(Boursier.com) — VF Corp, la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus et profits supérieurs aux attentes. Sur le trimestre clos début avril 2023, le groupe a affiché des revenus de 2,74 milliards de dollars en repli de 3% (stables à changes constants), alors que son bénéfice ajusté par action a décliné de plus de moitié à 0,17$. Le consensus était de 0,14$ de bénéfice ajusté par action pour 2,73 milliards de dollars de revenus. Benno Dorer, dirigeant du groupe, a déclaré : "En ce qui concerne l'exercice 2024, je suis convaincu que nous avons le bon plan pour améliorer nos performances opérationnelles et nos résultats financiers, tout en investissant de manière réfléchie pour offrir aux actionnaires des rendements solides et constants sur le long terme".