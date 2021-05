VF Corp rate le consensus

(Boursier.com) — VF Corp, la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal une croissance de près de 23% de son activité. Néanmoins, le bénéfice trimestriel est ressorti inférieur aux attentes. Le résultat net a été de 89 millions de dollars et 23 cents par titre, contre une perte de 484 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a représenté 26 cents, contre 29 cents de consensus FactSet. Les revenus se sont établis à 2,58 milliards de dollars, contre 2,1 milliards un an plus tôt et 2,51 milliards de consensus. Le groupe souligne par ailleurs que sa supply chain est actuellement opérationnelle. Pour l'exercice, VF Corp envisage des revenus de 11,8 milliards de dollars et un bpa ajusté de 3,05$.