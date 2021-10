VF Corp plombé par les annonces

(Boursier.com) — VF Corp chute dans les échanges avant bourse ce vendredi à Wall Street, après que la société mère de The North Face et Vans a annoncé des bénéfices et des revenus du deuxième trimestre fiscal inférieurs aux attentes. Le bénéfice net a totalisé 464,1 millions de dollars, ou 1,18$ par action, contre 256,7 millions de dollars, ou 66 cents par action, l'an dernier. Le bpa ajusté de 1,11$ a manqué le consensus FactSet, qui était de 1,15$. Le chiffre d'affaires de 3,198 milliards de dollars est en hausse par rapport aux 2,608 milliards de dollars de l'année dernière, mais s'affiche inférieur au consensus FactSet de 3,490 milliards de dollars.